رحلة بـ ” أوبر ” تكلف راكب أمريكي 18 ألف دولار

واشنطن(صدى):

فوجئ راكب أمريكي استقل أوبر بتغريم شركة النقل الخاصة له بما يصل إلى 18.518.50 ألف دولار مقابل رحلة قصيرة المسافة، بلغت ميل و21 دقيقة فقط.

أثارت الغرامة صدمة الراكب وصديقته حيث أنه من المعتاد في كل الرحلات أن تتراوح تكلفة النقل بين 12 إلى 16 دولاراً أمريكياً فقط، وهو ما جعل الفتاة تشارك صورة لهما عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” وعلقت عليها بسخرية قائلة ” من فاتورته التي تلقاها من أوبر ” وأرفقت المبلغ الضخم الذي قاد بدفعه.