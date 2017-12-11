بوتين يمارس ضغطًا على ” الأسد ” بسبب إيران

موسكو(صدى):

أشارت مصادر مطلعة، إلى أن الرئيس الروسي فيلادمير بوتين يمارس ضغطًا على الرئيس السوري بشار الأسد، بإعلانه سحب القوات الروسية من سوريا.

وأوضحت المصادر، أن الضغط يتمثل في وضع ” الأسد ” بين خيارين، إما الانضمام إلى عملية السلام، أو الاصطفاف مع مليشيات إيران الإرهابية.

وبدأت روسيا، اليوم الإثنين، في سحب قواتها من سوريا بعد أن دمَرت واحدة من أقوى الجماعات الإرهابية العالمية خلال عامين فقط، بحسب بيان للرئاسة الروسية.