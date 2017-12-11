بالصور.. انطلاق ثلاثة موديلات كهربائية جديدة من ماهيندرا بحلول عام 2020

نيودلهي(صدى):

أعلنت شركة ماهندرا وماهيندرا، الشركة الوحيدة لصناعة السيارات التى تبيع السيارات الكهربائية فى الهند، عن انها ستضيف ثلاث سيارات كهربائية جديدة الى مجموعة سياراتها حتى نهاية العقد الحالى. وقال ماهيش بابو، الرئيس التنفيذي لشركة ماهيندرا إليكتريك موبيليتي، في حديث لصحيفة تايمز أوف إنديا: ” سيكون لدينا ثلاثة منتجات جديدة (في قطاع السيارات الكهرباءية)، والتي ستكون عالية الأداء “.

ومن المتوقع أن تكون السيارات الثلاث الجديدة، التي يتوقع أن تكون سيارات متعددة الاستخدامات، توفر نطاق قيادة يبلغ 350 كم (217 ميلا) و 300 كم (186 ميلا) و 250 كيلومترا (155 ميلا) على التوالي، وأسرع هذه الموديلات سيكون بمقدوره التسارع من 0 إلى 100 كم / ساعة (62 ميلا) في 8 ثوان.

وجاءت الأخبار بعد إعلان الحكومة الهندية أن البلاد ستبيع السيارات الكهربائية فقط بحلول عام 2030. وقال بابو: “اتخذت الهند خطوة جريئة جدا تعلن ما سيحدث بحلول عام 2030 وهو ما غير السيناريو في الأشهر الستة الماضية” مشيرا إلى أن التحدي الرئيسي هو خلق بنية تحتية مناسبة للشحن.

وعلاوة على ذلك، يقول صانع السيارات الهندي أنه بحلول عام 2020، سوف تكون البطاريات أرخص بكثير من اليوم، مما يتيح لهم تقديم سياراتهم الكهربائية بأسعار معقولة، وهو أمر مهم جدا في سوق حساسة للأسعار مثل الهند.

وتبيع ماهيندرا حاليا أربع سيارات كهربائية في الهند، بما في ذلك سيارة المدن الصغيرة e2o، والسيدان إفيريتو المدمجة، و eSupro الفان وإيلفا بثلاث عجلات.