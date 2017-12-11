عن مباراة الريال المنتظرة .. مبخوت: لا نلعب باسم فريق الجزيرة فقط

ماجد محمد(صدى):

تتطلع الأنظار لمباراة الجزيرة الإماراتي وريال مدريد الإسباني في العاصمة أبوظبي، الأربعاء ‏المقبل، المقامة على ملعب استاد مدينة زايد الرياضية. ‏

وقال اللاعب سيرخيو راموس، مدافع وقائد فريق الريال: ” كنا نتطلع حقًا إلى المجيء إلى هنا.. ‏مجرد التواجد هنا يعد بمثابة جائزة، لدينا الفرصة للحفاظ على هذا اللقب بالفوز به مجددًا “.‏

وأضاف راموس، إنها ” فرصة لإهداء جماهيرنا لقبًا آخر.. نشعر حقًا بالحماسة، بعد تقديم مباراة ‏هائلة أمام إشبيلية، ونعيش حاليًا انطلاقة جيدة‎ ‎‏ “.‏

ومن جهة أخرى قال علي مبخوت، لاعب الجزيرة الإماراتي، ” إننا لا نلعب الآن باسم فريق ‏الجزيرة فقط، وإنما نلعب للإمارات، نعرف أن ريال مدريد واحد من أفضل الفرق في العالم، وهذا ‏يشكل حافزًا لجميع اللاعبين ” بحسب تصريحاته لموقع الاتحاد الدولي ” فيفا “.‏

كما أكد الهولندي هينك تين كيت، المدير الفني للجزيرة، على ثقته في قدرة فريقه على أن يكون ‏مافسا حقيقيًا للريال‎.‎‏ قائلا ” ربما ليس لدينا أفضل اللاعبين.. ولكننا لدينا أفضل فريق من جهة ‏الروح التي يتمتع بها.. اللاعبون يكافحون من أجل بعضهم البعض، إنهم يخوضون التحديات ‏ولديهم حماسة شديدة “.‏