عن مباراة الريال المنتظرة .. مبخوت: لا نلعب باسم فريق الجزيرة فقط
تتطلع الأنظار لمباراة الجزيرة الإماراتي وريال مدريد الإسباني في العاصمة أبوظبي، الأربعاء المقبل، المقامة على ملعب استاد مدينة زايد الرياضية.
وقال اللاعب سيرخيو راموس، مدافع وقائد فريق الريال: ” كنا نتطلع حقًا إلى المجيء إلى هنا.. مجرد التواجد هنا يعد بمثابة جائزة، لدينا الفرصة للحفاظ على هذا اللقب بالفوز به مجددًا “.
وأضاف راموس، إنها ” فرصة لإهداء جماهيرنا لقبًا آخر.. نشعر حقًا بالحماسة، بعد تقديم مباراة هائلة أمام إشبيلية، ونعيش حاليًا انطلاقة جيدة “.
ومن جهة أخرى قال علي مبخوت، لاعب الجزيرة الإماراتي، ” إننا لا نلعب الآن باسم فريق الجزيرة فقط، وإنما نلعب للإمارات، نعرف أن ريال مدريد واحد من أفضل الفرق في العالم، وهذا يشكل حافزًا لجميع اللاعبين ” بحسب تصريحاته لموقع الاتحاد الدولي ” فيفا “.
كما أكد الهولندي هينك تين كيت، المدير الفني للجزيرة، على ثقته في قدرة فريقه على أن يكون مافسا حقيقيًا للريال. قائلا ” ربما ليس لدينا أفضل اللاعبين.. ولكننا لدينا أفضل فريق من جهة الروح التي يتمتع بها.. اللاعبون يكافحون من أجل بعضهم البعض، إنهم يخوضون التحديات ولديهم حماسة شديدة “.
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