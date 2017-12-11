بعد زيارة بوتين.. السيسي: أكدنا على حتمية الحفاظ على القدس

القاهرة(صدى):

ناقش فخامة رئيس جمهورية مصر العربية، عبدالفتاح السيسي، مع الرئيس الروسي فيلادمير بوتين، تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين، وقضايا التعاون المشترك مثل: التعاون التصنيعي والأمن الغذائي وجذب الاستثمارات الروسية إلى مصر.

وأكد خلال الاجتماع، على حتمية الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للقدس الشريف فى ظل القرارات الدولية، مؤكدًا أن الهدف الثنائي هو إعادة الأمن إلى المنطقة.

وأوضح الرئيس المصري في مؤتمر صحفي عقد منذ قليل، أنه بحث التنسيق الثنائي بشأن التعاون في القضايا الإقليمية، والتي تحقق مصالح الشعبين المصري والروسي؛ للوصول للاستقرار لمنطقة الشرق الأوسط، وسيتم تعزيز تبادل المعلومات بين الأجهزة المختصة في البلدين لمواجهة الإرهاب.

وأكد الرئيس المصري، أن مصر تقر بأهمية تكاتف المجتمع الدولي لتجنب أي فراغ أمني أو سياسي في ليبيا.