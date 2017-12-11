بعد لقائه السيسي.. بوتين: مستعدون لإعادة حركة الطيران مع مصر

القاهرة(صدى):

قال الرئيس الروسي فيلادمير بوتين، إنه حدد خطوطًا للعمل المشترك في المستقبل، مع فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال لقائه به اليوم بالقاهرة.

وأكد الرئيس الروسي في مؤتمر صحفي، أن روسيا تولي اهتماما كبيرًا بتعزيز العلاقات مع مصر، مشددًا على أهمية إنشاء منطقة التجارة الحرة، وكذلك المشروعات المشتركة في مجال الطاقة، وخاصة إنشاء محطة الضبعة النووية.

وصرَح أن روسيا على استعداد لإعادة حركة الطيران بينها وبين مصر، بعد توقفها منذ سنتين على خلفية حادث سقوط طائرة روسية بشرم الشيخ، مؤكدًا أن مصر بذلت جهودًا جبارة لرفع مستوى الأمن في المطارات.