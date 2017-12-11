علامة تدل على خيانة زوجك بوضوح

متابعات(صدى):

يعتبر الخبراء المتخصصون في علم العلاقات الزوجية أن التغيرات اليومية البسيطة كالتأخر المتكرر وغير المبرر في العمل، والاهتمام الفجائي بالمظهر وغيرها هي من أوضح العلامات على خيانة الزوج لزوجته.

ولكن في دراسة علمية حديثة، أشار العلماء أن السر الوحيد والمضمون لاكتشاف خيانة الشريك يكمن في مراقبة مراسه وتصرفاته وحضوره في المنزل. بمعنى آخر، اعتبرت الدراسة أن الحضور الجسدي والغياب الفكري والعقلي هي من مواصفات الرجل الخائن.

وذلك، لأن الحالة التي يعيشها الرجل خارج المنزل تدفعه للتفكير الدائم وتذكر بعض المواقف وهذا ما يجلعه غائباً فكرياً رغم وجوده الفعلي مع زوجته.

وأضافت الدراسة، إن العلامة الأوضح على خيانة الرجل لزوجته هي عدم ملاحظته لك، وعدم تعرفه على أي عناصر جديدة قد تضيفينها الى مظهرك أو تغيرينها في شكلك.

وبالتالي، إذا شعرت أن هذه العناصر موجودة في زوجك فعليك أن تتأكدي من حقيقة حياته العاطفية، وتتصرفي بالطريقة الصحيحة لانقاذ زواجك.