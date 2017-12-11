دراسة: أمراض اللثة تسبب سرطان المعدة‎ ‎

متابعات(صدى):

قالت إحدى نتائج الدراسات أن التهابات اللثة قد تزيد الإصابة بقرحات في الجهاز الهضمي وربما تؤدي إلى الإصابة بالسرطان‎ .‎

وقامت الدراسة على 35 شخصًا مصابًا بآفات ما قبل السرطان في الجهاز الهضمي ومجموعة أخرى بها 70 شخصًا غير مصابين‎.

‎واكتشفت أن ‏‏32% من المصابين كانوا يعانوا من نزيف أثناء فحص الأسنان ،وهو أحد العوامل المسببة لأمراض اللثة مقابل 22% من الأشخاص الغير مصابين‎ ‎‎.‎

وأثبتت الدراسة أن الأشخاص المصابون بآفات قبل السرطان لديهم أنواع عديدة من البكتريا في اللثة قد تؤدي إلى الإصابة بمرض دواعم الأسنان.‏

وأكد الباحثون، أن من أمراض اللثة الخطيرة الالتهابات الناجمة عن البكتيريا، وقد يساعد استخدام فرشاة الأسنان يوميا عن عدم الإصابة بالتهاب ‏اللثة ولكن الإهمال وعدم العلاج يؤدي إلى إصابة اللثة والعظام بتلف دائم‎ .‎

وأشارت تقارير الباحثون على الانترنت إلى وجود علاقة كبيرة بين سرطان المعدة والتدخين وتناول أطعمة بها قدر كبير من الملح والمواد الحافظة ‏وكذلك تؤدي إلى سوء صحة الفم والإصابة بالسرطان‎ .‎

وقال يونغ لي باحث في كلية طب الأسنان بجامعة نيويورك ” إن هذه البكتريا توجد بشكل عام في جيوب اللثة وهي متطفلة لأن بإمكانها إنتاج ‏مجموعة متنوعة من الجزئيات التي يمكن أن تلحق ضررا بالأنسجة المضيفة للبكتريا ومن ثم تسهم في تطور السرطان ، فليس من السهل الوصول ‏إلى جيوب اللثة باستخدام فرشاة الأسنان العادية وقد تصبح مستودعًا لمستعمرات بكتيرية وقد تكون مصدرا للالتهاب المزمن والنمو البكتيري ‏المسرطن “‏‎ .‎