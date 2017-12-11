مواصفات جلاكسي إس 9 المنتظر

أماني الغامدي(صدى):

تنوي شركة جلاكسي أن تطلق سامسونج جلاكسي إس 9 وسيصبح مادة مثيرة للجدل في مجال تكنولوجيا الهواتف، وهو أول هاتف يكشف عنه خلال العام المقبل.

تسعى الشركة الكورية الجنوبية أن تكرر طريقتها المعتادة فلن تضيف أي تعديلات هائلة في الجهاز من الناحية التكنولوجية أو التصميم، وفقا للصور التي سربها موقع ” سلاش ليكس “.

يتوقع المحللين أن “جلاكسي إس 9 ” سيزود بـ ” دسكتوب إكستنشن ” التي تمكنه من توصيل الجهاز بلوحة مفاتيح وشاشة وفأرة واستخدامه كحاسوب.

ومن المتوقع أن تكون مساحته التخزينية ستكون أعلي وكاميرته أكثر جودة، ومقرر أن يزود الهاتف بمعالج سناب دراجون 845 إلى جانب رقاقة ” إكسينوس 10 نانوميتر “.