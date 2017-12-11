تعرض دورية ” الحياة الفطرية ” للنيران ليلة أمس ‏

نايف السالم(صدى):

وقعت حادثة إطلاق نار، ليلة أمس في محافظة المويه بمنطقة مكة المكرمة، على دورية تابعة للهيئة السعودية للحياة الفطرية، مما أسفر عن ‏عدة خسائر للدروية.

وصرحت مصادر أن الدورية أثناء عملها بالمسح خارج سياج محمية محازة الصيد، وجدت بعض المخالفين حاولوا دخول ‏المحمية بغرض الصيد في ساعات متأخرة من الليل، وأضافت، و خلال محاولاتهم لإيقاف المخالفين قاموا بإطلاق النار ‏عليهم مما تسبب في وقوع خسائر بالغة ، ونجاة القائد من النيران‎ .‎

وتباشر شرطة محافظة المويه التحقيق في الحادثة. ‏