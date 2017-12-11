تعرض دورية ” الحياة الفطرية ” للنيران ليلة أمس
وقعت حادثة إطلاق نار، ليلة أمس في محافظة المويه بمنطقة مكة المكرمة، على دورية تابعة للهيئة السعودية للحياة الفطرية، مما أسفر عن عدة خسائر للدروية.
وصرحت مصادر أن الدورية أثناء عملها بالمسح خارج سياج محمية محازة الصيد، وجدت بعض المخالفين حاولوا دخول المحمية بغرض الصيد في ساعات متأخرة من الليل، وأضافت، و خلال محاولاتهم لإيقاف المخالفين قاموا بإطلاق النار عليهم مما تسبب في وقوع خسائر بالغة ، ونجاة القائد من النيران .
وتباشر شرطة محافظة المويه التحقيق في الحادثة.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 39715 ] نشر منذ 4 ساعات
مقرود ,,
,, مالك ومال الدوريه ,,,؟
hasan[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 3 ساعات
هذا يحدث ف السعودية بكثرة، دائمٱ تسمع اطلاق النار ع رجال الامن والسطو المسلح ع البنوك وسرقات الشوارع والمحال التجارية وغيرها من الجرائم المنتشرة في السعودية ..في امريكا من يحاول اطلاق النار علي رجال الامن عقوبته القتل وفي اوروبا احكام غليضة مرعبة اقل حكم للسطو المسلح لايقل عن 25 سنة في حجرة صغيرة لايوجد بها اي من وسائل الترفية مثل التفاز والمخدرات ولعب الورق ممنوع زنزانة مرعبة تخرج دقيقة فقط للاكل ثم تعود بسرعة ولاتتكلم بكلمة واحدة يطلع المجرم من السجن ولا يفكر ان بحاول عمل اي شي عندنا في السعودية الاحكام والسجن مسخرة تشجعك ع ان تعود للجريمة مرة اخري وتمارس الاجرام الامن في السعودية لايوجد له هيبة وهذا خطر علي النظام وامن المواطن