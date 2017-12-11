” الغذاء والدواء ” تحدد قائمة الدول المسموح استيراد الأغذية منها

نايف السالم(صدى):

دشن الدكتور هشام بن سعد الجضعي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، خدمة جديدة بالموقع الإلكتروني للهيئة، تحدد قائمة الدول المسموح استيراد الأغذية منها، وذلك بناءا على اشتراطات الاستيراد التي اعتمدتها الهيئة مؤخرا.

وتحدد القائمة الدول المسموح الاستيراد منها منتجات غذائية ذات أصل حيواني أو نباتي، إضافة للمنشآت المسموح الاستيراد منها في كل دولة، ما يسهم في تسهيل وتسريع فسح المفتشين للمنتجات في المنافذ بعد الرجوع إلى القائمة.

وتلزم القائمة وضع أرشيف خاص لكل منتج مستورد إلى المملكة، لسهولة تتبع المنتجات واتخاذ الإجراءات الاحترازية لكل منتج بتحديد الدول والمنشآت المصدرة لمنتج معين.

وألزمت القائمة جميع المستوردين بالاستيراد من الدول والمنشآت المعلن عنها فقط في موقع الهيئة، دون العزوف إلى الاستيراد من دول خارج القائمة، ناشرة لقائمة الدول على موقع الهيئة الإلكتروني.