العراق يبدأ في حماية الحدود مع سوريا تجنبًا لهجمات ” داعش “

بغداد(صدى):

أكد ضابط برتبة عميد ركن بالجيش العراقي، أن الجهد الهندسي في الجيش بدأ اليوم بعمل تحصينات للشريط الحدودي العراقي مع سوريا بدءًا من شمال مدينة القائم وصولًا إلى مدينة ربيعة في نينوي “.

وأوضح الضابط، أن تلك التحصينات تتمثل في إنشاء مواقع دفاعية وسواتر ترابية وخنادق، إضافة إلى نشر نقاط للجيش وحرس الحدود لصد أي هجوم من ” داعش ” يأتي من سوريا باتجاه العراق “.

يأتي ذلك بعد يومين من إعلان رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادي، انتهاء الحرب ضد داعش في العراق.