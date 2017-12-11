توعية طلاب الكلية التقنية بأضرار التدخين

نايف السالم(صدى):

حضر 45 طالبًا من منسوبي الكلية التقنية فرع القوز البرنامج التوعوي بأضرار التدخين التي قدمته جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بالقنفذة.

وبيّن مدير جمعية كفى بالقنفذة الاستاذ بلغيث الرفيدي أن البرنامج التوعوي شمل محاضرة تعريفية وعرض مرئي احتوى على إحصاءات مخيفة بأعداد ضحايا إدمان السجائر في المملكة والعالم، كما شرح محاضر كفى للطلاب كيفية الوقاية من السموم، وطرق العلاج.

وشكر الرفيدي ادارة الكلية التقنية بالقوز على تعاونها في حين أشار الى أن هذه البرامج تثمر سنويًا عن آلاف المقلعين عن تعاطي السجائر، وجمعية كفى بالتكاتف مع المؤسسات الحكومية والخاصة استطاعت أن تعيد الآلاف من الشباب في منطقة مكة المكرمة عبر فروعها في جدة ومكة والطائف والقنفذة والليث الى الطريق السوي بعيداً عن مستنقعات الإدمان.