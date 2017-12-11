9 تكليفات إدارية بإمارة جازان

تركي السالم(صدى):

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير، منطقة جازان، اليوم قراراً، بتكليف عدد من رؤساء المراكز والموظفين بديوان الإمارة والمراكز.

وقال المتحدث الرسمي المكلف للإمارة، مدير العلاقات العامة والإعلام، ياسين بن أحمد القاسم بأنه تم تكليف كل من:- أحمد بن علي رفاعي مديرًا لإدارة شؤون اللجان بالإضافة لعمله، و تمديد تكليف الموظف حسن بن عبدالله أبو شرحة بالعمل محافظًا للدر، و نزار بن معدي البارقي للقيام بعمل رئيس مركز القف، وعبدالله بن صالح المويشير للعمل بديوان الإمارة.

كما تم تكليف دكتورخفير بن زارع العمري، للقيام بعمل رئيس مركز الموسم، و أحمد بن جابر عقدي للقيام بعمل رئيس مركز قوز الجعافرة، وعبدالله بن عبدالمحسن المويشير للقيام بالعمل بديوان الإمارة، وناجع بن محمد صميلي للعمل بمركز الوثائق والمحفوظات، و علي بن موسى أبو قرن للقيام بعمل رئيسًا لمركز ريم.

وعبر المكلفون من جانبهم عن سعادتهم واعتزازهم بثقة سمو أمير المنطقة وما تمثله من حافز معنوي لبذل المزيد من الجهد والعطاء في مواقعهم الجديدة، وإشعال الحماسة في نفوسهم.