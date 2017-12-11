شركة ” أبل ” تخفض انتاجها لـ ” أيفون 10 ” ‏

واشنطن(صدى):

كشفت شركات التوريد لـ ” آبل ” عن خفض الكميات المطلوبة من المكونات الداخلة في تصنيع ” آيفون 10 ” مما يشير ‏إلى خفض الإنتاج وهو عكس المتوقع بعد موجة الطلب الأولى على الهاتف بعد عرضه في السوق.‏

وأضافت شركات التوريد بأن ” آبل ” قد تخفض الكميات المستهدفة من إنتاج ” آيفون 10 ” حتى الربع الأول من العام ‏الجديد.‏

وأوضحت مصادر مطلعة، أن طلبات ” آبل ” للمكونات في نوفمبر الماضي كانت أقل 30% عن التوقعات.

كما أن عوائد ‏الشركات الموردة لمكونات قطع آيفون 10 توقفت عند التوقعات، ولكن الأحوال قد تسوء في الفترة المقبلة.‏

ويتوقع الشركات الموردة، أن يبقى مستوى إنتاج ” آيفون 10 ” عند نفس الكميات المنتجة في نوفمبر الماضي؛ مطلع ‏العام القادم (يناير وفبراير المقبلين)، بينما في شهر مارس سينخفض الإنتاج بشكل واضح.‏