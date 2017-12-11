شركة ” أبل ” تخفض انتاجها لـ ” أيفون 10 ”
كشفت شركات التوريد لـ ” آبل ” عن خفض الكميات المطلوبة من المكونات الداخلة في تصنيع ” آيفون 10 ” مما يشير إلى خفض الإنتاج وهو عكس المتوقع بعد موجة الطلب الأولى على الهاتف بعد عرضه في السوق.
وأضافت شركات التوريد بأن ” آبل ” قد تخفض الكميات المستهدفة من إنتاج ” آيفون 10 ” حتى الربع الأول من العام الجديد.
وأوضحت مصادر مطلعة، أن طلبات ” آبل ” للمكونات في نوفمبر الماضي كانت أقل 30% عن التوقعات.
كما أن عوائد الشركات الموردة لمكونات قطع آيفون 10 توقفت عند التوقعات، ولكن الأحوال قد تسوء في الفترة المقبلة.
ويتوقع الشركات الموردة، أن يبقى مستوى إنتاج ” آيفون 10 ” عند نفس الكميات المنتجة في نوفمبر الماضي؛ مطلع العام القادم (يناير وفبراير المقبلين)، بينما في شهر مارس سينخفض الإنتاج بشكل واضح.
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