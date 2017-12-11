تقديرًا لسموه.. ” ألوان السعودية ” تتزين بصور شهداء طائرة عسير

أبها(صدى):

يشهد أحد أركان جناح مجلس التنمية السياحية بمنطقة عسير، غدًا الثلاثاء، عرض صورًا خاصة بصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن نائب أمير المنطقة ومرافقيه رحمهم الله، ضمن فعاليات ملتقى ” ألوان السعودية “.

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمين عام مجلس التنمية السياحية بالمنطقة المهندس محمد العمرة، أن هذا العرض يأتي تقديرًا لسمو الأمير ومرافقيه شهداء تحطم المروحية التي كانت تقلهم خلال جولتهم الشهر الماضي على عدد من مشروعات المنطقة، بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير رئيس مجلس التنمية السياحية.

وأكد المصدر أن الجناح سيشهد إطلاق مشروع ” أبها عاصمة السياحة العربية ٢٠١٧ م من السماء ” والذي تبناه المجلس ونفذه الفنان الفوتوغرافي أحمد حاضر، ووثق أبرز معالم المدينة، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الصور المتواجدة بالجناح تبلغ 35 صورة شارك بها عدد من فناني وفنانات المنطقة.