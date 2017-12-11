صناع السينما: ترقبوا أفلامنا.. واقتراحات بصناعة فيلم عن ولي العهد

نورة الشهري(صدى):

لقي قرار وزارة الثقافة بالموافقة على إصدار تراخيص دور السينما بالمملكة، اليوم الأثنين، ترحيبًا واسعًا من الكثيرين بمجال الفن، واعدين بدورهم البارز في العمل على انتعاش السينما، وتقدم البلاد بأعمالهم القادمة.

وعبرت المخرجة السعودية هيفاء المنصور عن سعادتها الغامرة وتأييدها، للقرار، قائلة: ” ترقبوا أفلامنا السعودية على أرضنا أخيرًا ” .

في حين شاركتها في الفرحة، الممثلة والمنتجة مرام عبد العزيز، مقترحة لفيلم جديد يعرض بالسينما: ” أول فيلم سعودي يعرض في دور السينما السعودية يستحق أن يحمل اسم ” قائد أمة ” يروي الإنجازات العظيمة التي قام بها سليل المجد محمد بن سلمان في نهضة المملكة والقفز بها إلى صفوف الدول المتقدمة في غضون فترة زمنية قصيرة جداً حفظه الله ورعاه ” .

و كان قد حدد مجلس إدارة الهيئة العامة للمرئي والمسموع، شروط إصدار تراخيص للراغبين في فتح دور للعرض السينمائي بالمملكة، كخضوع محتوى العروض للرقابة وفق معايير السياسة الإعلامية للمملكة، وتوافق تلك العروض مع القيم والثوابت المرعية، بما يتضمن تقديم محتوى مثرٍ وهادف لا يتعارض مع الأحكام الشرعية ولا يخل بالاعتبارات الأخلاقية في المملكة، بحسب الوزارة.