بعد رصد المخالفات.. سحب مشروع كورنيش ” رابغ ” من المقاول

عادل الحربي(صدى):

قرر نائب أمير مكة الأمير عبدالله بن بندر، اليوم الاثنين، سحب مشروع تطوير كورنيش رابغ من المقاول المشرف عليه.

وأكد الأمير عبدالله بن بندر أنه تم سحب المشروع بعد رصد ملاحظات في التنفيذ خاصة فيما يتعلق بالأرصفة والممرات.

يُذكر أن نائب أمير مكة قام اليوم بجولة تفقدية بمحافظة رابغ للوقوف على آخر المستجدات بالمشاريع المقامة في المحافظة، من ضمنها مشروع تطوري كورنيش الواجهة البحرية بمحافظة رابغ.