واشنطن تُشيد بجهود حكومة العراق في تحرير أراضيها

واشنطن(صدى):

هنأت الولايات المتحدة قوات الأمن العراقية والشعب العراقي، بتحرير الأراضي العراقية من سيطرة التنظيم الإرهابي داعش، مشيده بقيادة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي.

وأكدت واشنطن على دعمها للتحالف العالمي لدحر داعش وإرهابها، مشيرًا إلى مواصلة الشركة مع قوات الأمن العراقية وتقديم الاستشارة والتدريب لها.

وكانت العراق أعلنت تحرير كافة مناطقها من تنظيم داعش الإرهابي، بعد نزوح عدد غير مسبوق من العراقيين من ديارهم بسبب الأضرار التي ألحقها تنظيم داعش في العراق.