بالصور.. ضبط 23 كيلو مواد غذائية فاسدة بالمدينة

نايف السالم(صدى):

ضبطت الفرق الرقابية بأمانة المدينة المنورة، اليوم الإثنين، 23 كيلو من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، في ثلاث منشآت صحية.

وقالت الأمانة في تغريدة لها بموقع ” تويتر “:” قامت الفرق الرقابية بأمانة المدينة بتنفيذ الحملة التصحيحية في نطاق بلدية قباء وخلال الحملة تم زيارة 3 منشآت صحية نتج عنها ضبط 23 كيلو من المواد الغذائية الغير صالحه للاستهلاك الآدمي بالإضافة إلى تدني بمستوى النظافة العامة و قصور بالاشتراطات الصحية “.

وأضافت :” تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على جميع المحلات وإتلاف جميع المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك كما تم إغلاق منشآتين صحية “.