بالصور.. ضبط 23 كيلو مواد غذائية فاسدة بالمدينة
ضبطت الفرق الرقابية بأمانة المدينة المنورة، اليوم الإثنين، 23 كيلو من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، في ثلاث منشآت صحية.
وقالت الأمانة في تغريدة لها بموقع ” تويتر “:” قامت الفرق الرقابية بأمانة المدينة بتنفيذ الحملة التصحيحية في نطاق بلدية قباء وخلال الحملة تم زيارة 3 منشآت صحية نتج عنها ضبط 23 كيلو من المواد الغذائية الغير صالحه للاستهلاك الآدمي بالإضافة إلى تدني بمستوى النظافة العامة و قصور بالاشتراطات الصحية “.
وأضافت :” تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على جميع المحلات وإتلاف جميع المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك كما تم إغلاق منشآتين صحية “.
اترك تعليقاً