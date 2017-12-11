” الحياة الفطرية ” تُقرر إيقاف العمل التطوعي بالهيئة

علي القحطاني(صدى):

قررَت هيئة الحياة الفطرية، إيقاف العمل التطوعي المعمول به في الفترات السابقة مع تقديم الشكر لجميع المتطوعين، بعد ما لاحظت أن المواطنين يقومون بأعمال ومهام تتعلق بمجالات عمل الهيئة دون الرجوع إليها.

وأكدت الهيئة في بيان لها اليوم الإثنين، إلى أنها ستوضح للعموم عند حاجتها لمتطوعين أو متعاونين للمشاركة في أي نشاط مساند لأعمالها حيث سيتم استقبال طلباتهم عبر موقعها الرسمي على الإنترنت.

وناشدت الهيئة، المواطنين الراغبين في الإبلاغ عن أي مخالفات أو تعديات على الحياة الفطرية من خلال موقعها الرسمي على الإنترنت أو حسابها على تويتر.