الشورى يدين القرار الأمريكي بشأن القدس
أدان مجلس الشورى، اليوم الاثنين، في جلسته العادية الرابعة من السنة الثانية للدورة السابعة، القرار الأمريكي الخاص بالاعتراف بالقدس الشريف عاصمة للكيان الصهيوني.
وأوضح المجلس الأسباب وراء إدانه هذا القرار وتتمثل في الأتي :
1-القرار يعد انحيازا سيؤثر على جهود عملية السلام والتي تعد مطلبا دوليا تسعى إلى تحقيقه كل الأطراف في المنطقة.
2-سيؤثر القرار على السلم والأمن الدوليين وانتهاكا للقانون الدولي وللقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة التي تؤكد على أن الأراضي العربية التي اغتصبها الكيان الصهيوني عام 1967م – بما في ذلك القدس – تعد أرض محتلة.
3-المملكة سبق لها التحذير من أي قرار دولي يخص القدس الشريف يتم فيه تجاهل ما أتفق عليه المجتمع الدولي من ضرورة إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف.
4-المنطقة ليست بحاجة لمزيد من زعزعة الاستقرار في ظل ما تشهده من أزمات قد أثقلت كاهل الشعوب وجعلت التدمير والقتل مشاهد يومية.
5-القضية الفلسطينية تدخل بهذا القرار منعطفا جديدا يحتم ضرورة حلها وفقا للقرارات الدولية.
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