الشورى يدين القرار الأمريكي بشأن القدس ‏

نايف السالم(صدى):

أدان مجلس الشورى، اليوم الاثنين، في جلسته العادية الرابعة من السنة الثانية للدورة السابعة، القرار الأمريكي الخاص بالاعتراف بالقدس الشريف ‏عاصمة للكيان الصهيوني.‏

وأوضح المجلس الأسباب وراء إدانه هذا القرار وتتمثل في الأتي :‏

‏1-‏القرار يعد انحيازا سيؤثر على جهود عملية السلام والتي تعد مطلبا دوليا تسعى إلى تحقيقه كل الأطراف في المنطقة.‏

‏2-‏سيؤثر القرار على السلم والأمن الدوليين وانتهاكا للقانون الدولي وللقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة التي تؤكد على أن الأراضي العربية ‏التي اغتصبها الكيان الصهيوني عام 1967م – بما في ذلك القدس – تعد أرض محتلة.‏

‏3-‏المملكة سبق لها التحذير من أي قرار دولي يخص القدس الشريف يتم فيه تجاهل ما أتفق عليه المجتمع الدولي من ضرورة إقامة دولة ‏فلسطينية عاصمتها القدس الشريف.‏

‏4-‏المنطقة ليست بحاجة لمزيد من زعزعة الاستقرار في ظل ما تشهده من أزمات قد أثقلت كاهل الشعوب وجعلت التدمير والقتل مشاهد يومية.‏

‏5-‏القضية الفلسطينية تدخل بهذا القرار منعطفا جديدا يحتم ضرورة حلها وفقا للقرارات الدولية.‏