القبض على 4 خليجين بتهمة نشر فيديو خادش للحياء

أبوظبي(صدى):

‏أمرت النيابة العامة في أبو ظبي بالإمارات، بالقبض على 4 خليجيين بينهم فتاة، بتهمة التحريض على فعل الفاحشة، فقد قاموا بتصوير مقطع فيديو ‏مدته 33 دقيقة، يضم لقطات مخالفة للآداب العامة ويروجون لكيفية استدراج الفتيات ، بأن قامت المتهمة والمتهم الأول بالتمثيل في الفيديو بينما قام ‏الآخرون بالتصوير والإعداد وقام المتهم الأول بنشره على مواقع التواصل الاجتماعي‎ .‎

وقال حاجي البلوشي، محامي الدفاع عن المتهمين ، خلال المرافعة إن المتفحص لأمر الإحالة وما جاء به من أقوال المتهمين الثاني والثالث ، يتضح ‏أنه لا ركن ماديًا للجريمة وأن المتهم الأول فقط هو من ارتكب الجريمة‎ .‎

وأضاف أن أعمار المتهمين لا تتجاوز العشرين والمتهم الأول استغلهم بزعم أن الفيديو توعوي وللتعبير عن مساوئ وسلوكيات خطأ في المجتمع‎ .‎

ومن جانبها أوضحت المتهمة ” اتصل بي المتهم الأول وطلب مني تمثيل مقطع فيديو توعوي للمجتمع عن خطورة خروج الفتيات مع الشباب من أجل ‏التعارف عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وبالفعل تم الاتفاق على ذلك حيث لا يوجد نص محدد أنما كان ارتجالي وقمنا بالتصوير وبعدها ‏تحركنا وبعد عدة أيام انتشر المقطع على موقع التواصل الاجتماعي ” .‏‎ ‎

كما قال المتهم الأول ” أردت عمل فيلم توعوي يهدف لتعريف الفتيات عن مخاطر الخروج مع الشباب في حالة التعرف عليهم عن طريق مواقع ‏التواصل الاجتماعي وبعد أن انتهينا من التصوير انصرفنا من المكان ، وقمت بعمل المونتاج ونشرته على موقع اليوتيوب، وبعد مرور 4 أيام حدث ‏هجوم على تويتر، حيث تبين أنه تم تقطيع الفيديو، فقمت بعد ذلك بتعديل الفيديو وذلك بجعله في الملفات الخاصة دون العام‎ . ” ‎

وأكد محامي الدفاع على أن نية المتهمين لم تكن تصوير فيديو تحريضي أو مسيء للآداب العامة بل كان هدفهم فيلم توعوي ملتمسًا من هيئة المحكمة ‏ببراءة المتهمين‎ .‎