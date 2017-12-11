القبض على 4 خليجين بتهمة نشر فيديو خادش للحياء
أمرت النيابة العامة في أبو ظبي بالإمارات، بالقبض على 4 خليجيين بينهم فتاة، بتهمة التحريض على فعل الفاحشة، فقد قاموا بتصوير مقطع فيديو مدته 33 دقيقة، يضم لقطات مخالفة للآداب العامة ويروجون لكيفية استدراج الفتيات ، بأن قامت المتهمة والمتهم الأول بالتمثيل في الفيديو بينما قام الآخرون بالتصوير والإعداد وقام المتهم الأول بنشره على مواقع التواصل الاجتماعي .
وقال حاجي البلوشي، محامي الدفاع عن المتهمين ، خلال المرافعة إن المتفحص لأمر الإحالة وما جاء به من أقوال المتهمين الثاني والثالث ، يتضح أنه لا ركن ماديًا للجريمة وأن المتهم الأول فقط هو من ارتكب الجريمة .
وأضاف أن أعمار المتهمين لا تتجاوز العشرين والمتهم الأول استغلهم بزعم أن الفيديو توعوي وللتعبير عن مساوئ وسلوكيات خطأ في المجتمع .
ومن جانبها أوضحت المتهمة ” اتصل بي المتهم الأول وطلب مني تمثيل مقطع فيديو توعوي للمجتمع عن خطورة خروج الفتيات مع الشباب من أجل التعارف عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وبالفعل تم الاتفاق على ذلك حيث لا يوجد نص محدد أنما كان ارتجالي وقمنا بالتصوير وبعدها تحركنا وبعد عدة أيام انتشر المقطع على موقع التواصل الاجتماعي ” .
كما قال المتهم الأول ” أردت عمل فيلم توعوي يهدف لتعريف الفتيات عن مخاطر الخروج مع الشباب في حالة التعرف عليهم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وبعد أن انتهينا من التصوير انصرفنا من المكان ، وقمت بعمل المونتاج ونشرته على موقع اليوتيوب، وبعد مرور 4 أيام حدث هجوم على تويتر، حيث تبين أنه تم تقطيع الفيديو، فقمت بعد ذلك بتعديل الفيديو وذلك بجعله في الملفات الخاصة دون العام . ”
وأكد محامي الدفاع على أن نية المتهمين لم تكن تصوير فيديو تحريضي أو مسيء للآداب العامة بل كان هدفهم فيلم توعوي ملتمسًا من هيئة المحكمة ببراءة المتهمين .
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