” حرس الحدود ” تبحث عن مفقود بكورنيش الخبر

خالد الضبيبي(صدى):

يباشر رجال حرس الحدود بقطاع الخبر، في المنطقة الشرقية، البحث عن شخص فقد خلال محاولته السباحة بالقرب من كورنيش الخبر.

وأكد النقيب أحمد العتيبي المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية، ورود بلاغ من مواطن يفيد بمشاهدته شخص نزل للبحر بكورنيش الخبر للسباحة، وبمتابعته لاحظ ابتعاده عن الشاطئ حتى اختفى عن الأنظار.

وأشار ” العتيبي ” إلى سرعة التجاوب مع البلاغ، وتوجيه فرق البحث والإنقاذ والدوريات البحرية والساحلية للموقع، ومتابعة الحدث من قبل مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ لمحور الخليج العربي.

وأوضح ” العتيبي ” عدم ورود بلاغ حتى الآن من ذوي المذكور عن فقدانه، متمنيا السلامة للجميع، منوها بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء الرحلات البحرية.