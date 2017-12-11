النصر يسعى لضم هداف الدوري المصري

ماجد محمد(صدى):

تواصل فريق النصر مع لاعب نادي مصر المقاصة المصري حسين الشحات، لضمه إلى صفوف النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية في دوري المحترفين.

وأوضح اللاعب أن هناك تواصل تم بينه وبين إدارة النصر في الفترة الماضية، حيث تلقى عدد من العروض خلال الفترة الماضية، قائلًا ” لدي عدة عروض ومنها عرض من نادي النصر في المملكة لكن لم أحدد وجهتي القادمة فهناك شهر كامل حتى اختار الفريق الأنسب وفي هذه الفترة يجب على التركيز مع النادي الذي ارتبط معه بعقد احترافي ” .

يُذكر أن حسين الشحات يبلغ من العمر 25 سنة ويتربع على قائمة الهدافين في الدوري المصري.