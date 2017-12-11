الشرطة الأمريكية عن المبتعث السعودي المفقود: الآن في أمان

نايف السالم(صدى):

ردت شرطة مدينة نيويورك الأمريكية على بلاغ اختفاء مبتعث سعودي، بتحديد مكانه، معلنة أنه بآمان الآن، دون ذكر أي تفاصيل إضافية.

وتلقت شرطة نيويورك بلاغا ورد إليها في 9 ديسمبر الجاري، بفقدان مبتعث سعودي يدعى مهدي حاجي السلطان 24 عاما ويدرس بجامعة ديلاوير، وليس لديه عائلة بالمدينة الأمريكية.

ونشرت كل من شرطة نيويورك وإدارة الجامعة التي يدرس بها، صورة وبيانات المبتعث، داعية من لديه معلومات عنه بالإفادة في تحديد مكانه والاتصال بالشرطة إلا أن أعلنت، اليوم الإثنين عن تحديد مكانه.