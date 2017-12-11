أمير الرياض يُكرم مواطن ساهم في احتواء أزمة مرورية

حمود العنزي(صدى):

استقبل الأمير فيصل بن بندر أمير الرياض، اليوم الأثنين، المواطن سعيد بن عبد الهادي الشهراني، الذي قام الشهر الماضي بالمساهمة في فك اختناق مروري بحي عتيقه.

وقام الأمير فيصل بن بندر بتكريم ” الشهراني ” ، موجهًا له الشكر على عمله النبيل، مشددًا على أن المملكة تفخر بمواطنيها ومواقفهم النبيلة.

يجدر الإشارة إلى أن العميد عبدالرحمن الخرصان مدير إدارة الرياض، قام بتكريم ” الشهراني ” ، الشهر الماضي وبحضور المقدم سند الدوسري، و امتد الاختناق المروري الذي ساهم المواطن في فكه إلى 4 ساعات قبل أن يقوم بتقديم مساعدته.