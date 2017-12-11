” الملا ” يُشيد بإنشاء دور للعرض السينمائي.. ويؤكد: قرار صائب

علي القحطاني(صدى):

علق مؤسس ومدير مهرجان أفلام السعودية أحمد الملا، اليوم الاثنين، على قرار الهيئة العامة للإعلام المرئي بالموافقة على إصدار تراخيص للراغبين في فتح دور للعرض السينمائي في المملكة.

وأكد ” الملا ” أن هذا القرار صائب، وآتى بعد جهد من المهتمين بالجانب الثقافي الأساسي في حياة الشعوب، متطلعًا إلى نجاح مثل هذا الأمر وسط عالم جديد للجمهور، بالإضافة إلى عوائده الاقتصادية التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.

ووجه ” الملا ” التهنئة إلى صناع الأفلام بالمملكة وهواة الفن السابع، مؤكدًا أن صالات العرض ستتنافس تجاريًا مما يجذب عدد كبير من شركات التوزيع الكبرى في العالم إلى السوق السعودي.

وطالب ” الملا ” بإنشاء صناعة سينمائية تستطيع أن تواكب المنتج العالمي وتنافسه حتى لا يكون السوق السعودي عرضه للاستهلاك واستقبال ما يُنتجه الآخر.