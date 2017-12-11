خورخي فالدانو: رونالدو المغرور الأكثر تفوقًا في العالم
أشاد النجم الأرجنتيني السابق خورخي فالدانو، اليوم الاثنين، بأداء نجم ريال مدريد البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وأكد ” فالدانو ” أن رونالدو هو اللاعب المغرور الأكثر تفوقًا في تاريخ كرة القدم، حيث يتمتع بثقة استثنائية بنفسه مما يجعله يتفوق بشكل كبير، قائلًا ” هناك أناس يربكها التقدير المفرط للذات ويصيبها بالثقة الزائدة، هذه الثقة تدفع رونالدو لمزيد من العمل “.
وعن الاختلاف بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، أكد ” فالدانو ” أن أسلوبهما يختلف تمامًا عن بعضهما البعض، ولكنها قادران على القيام بأشياء لم يقم بها إلا قليل من اللاعبين على مدار تاريخ كرة القدم.
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