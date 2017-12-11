خورخي فالدانو: رونالدو المغرور الأكثر تفوقًا في العالم

ماجد محمد(صدى):

أشاد النجم الأرجنتيني السابق خورخي فالدانو، اليوم الاثنين، بأداء نجم ريال مدريد البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأكد ” فالدانو ” أن رونالدو هو اللاعب المغرور الأكثر تفوقًا في تاريخ كرة القدم، حيث يتمتع بثقة استثنائية بنفسه مما يجعله يتفوق بشكل كبير، قائلًا ” هناك أناس يربكها التقدير المفرط للذات ويصيبها بالثقة الزائدة، هذه الثقة تدفع رونالدو لمزيد من العمل “.

وعن الاختلاف بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، أكد ” فالدانو ” أن أسلوبهما يختلف تمامًا عن بعضهما البعض، ولكنها قادران على القيام بأشياء لم يقم بها إلا قليل من اللاعبين على مدار تاريخ كرة القدم.