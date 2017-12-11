نتائج قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

ماجد الاشرم(صدى):

انطلقت قرعة الدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا في مدينة ” نيون ” السويسرية، بمشاركة 16 نادي.

ويواجه فريق ريال مدريد فريق باريس سان جيرمان، بينما يلتقي شاختار الأوكراني روما الإيطالي، ووقع تشيلسي الانجليزي في مواجهة برشلونة الإسباني، ويواجه بشكتاش التركي فريق بايرن ميونخ الألماني، وفقًا لنتائج القرعة.

وستقام مباريات الذهاب لدور الـ 16 أيام 13 و14، فبراير، و20 و21 من الشهر ذاته، بينما تقام لقاءات الإياب أيام 6 و7 و13 و14 مارس المقبلين.

ويلتقي توتنهام فريق يوفينتوس، بينما يواجه بازل فريق مانشستر سيتي، ووقع ليفربول مع بورتو، بينما وقع مانشستر يونايتد مع إشبيليه.

