أمير الشمالية: خلل واضح في مستوى الخدمات البلدية بطريف والعويقيلة

خالد الضبيبي(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتبه في الإمارة اليوم، أمين المنطقة المهندس عبدالمنعم بن محمود الراشد، يرافقه عدد من المسؤولين في أمانة المنطقة، الذي أطلع سموه على المشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة.

وأكد سموه على أهمية تقديم أفضل الخدمات للمواطن في ظل ما يحظى به قطاع البلديات من دعم لا محدود من من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهاالله – موجهاً أمين منطقة الحدود الشمالية بأهمية المتابعة الميدانية لمستوى الخدمات في البلديات الفرعية في المحافظات .

وأكد أن هناك وجود خلل واضح و ملاحظات متعددة على مستوى النظافة, كذلك ضعف صيانة الشوارع، وعدم وجود إنارة في أحياء محافظة طريف, وتراجع ملموس في الخدمات البلدية في محافظة العويقيلة , مؤكداً أهمية إزالة المعوقات كافة ومسابقة الزمن لتصحيح جميع السلبيات، امتثالاً لتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الذي أكد على أهمية ” مسابقة الزمن لتحقيق رؤية المملكة 2030 .

وشدد على ضرورة التخطيط المباشر لتصحيح الملاحظات وتأمين الخدمات المناسبة لخدمة المواطنين كونهم محور التنمية وهدفها الأول، وصولاً للمستوى المأمول برفاهية المواطنين.

من جانبه، أعرب المهندس الراشد عن شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على ما يوليه من دعم ومتابعة للقطاع البلدي والخدمي وجميع قطاعات المنطقة.

