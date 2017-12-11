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بالصور.. ” ميني ” توقع عقدًا مع ” الراجحي “

بالصور.. ” ميني ” توقع عقدًا مع ” الراجحي “
عادل الحربي(صدى):

قامت شركة ” ميني ” بتوقيع عقد مع ” يزيد الراجحي ” سفير رياضة السيارات السعودية لقيادة سيارة مصنع ميني في الراليات الصحراوية.

وتأتي هذه الخطوة بهدف تعزيز حضوره خلال مشاركاته المقبلة بعدة دول مختلفة.

وقال الراجحي ” الحمدلله على توقيع العقد مع ” ميني ” والذي جاء بعد عروض تنافسية الفترة الماضية ” .

ومن الجدير بالذكر أن ” الراجحي ” مضي عقد مع شركة تويوتا بعامه الأول، كما كان للراجحي حرية الرأي والاختيار إذا كان سيكمل مع تويوتا بعد انقضاء المدة او سيكتفي بالفترة التي قضاها.

 

 


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