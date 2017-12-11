المرور يوقع اتفاقية جديدة لانشاء مدرسة لتعليم قيادة المركبات ‏‎ ‎

نايف السالم(صدى):

قامت الإدارة العامة العامة للمرور، اليوم بتوقيع اتفاقية مع جامعة الأمام عبد الرحمن الفيصل بشأن انشاء مدرسة لتعليم قيادة‎ ‎‏ المركبات‎.‎

وقالت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، ” الإدارة العامة لـ المرور السعودي‎ ‎وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل توقعان ‏اتفاقية لإنشاء مدرسة لتعليم قيادة المركبات بمواصفات عالمية “.‏

وأضافت، أن ذلك يأتي ضمن ملتقى ومعرض السلامة المرورية الرابع، تحت عنوان دور التقنيات الذكية في تحسين السلامة المرورية الذي أفتتحه ‏أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز‎ ‎‏.‏