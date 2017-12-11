المرور يوقع اتفاقية جديدة لانشاء مدرسة لتعليم قيادة المركبات
قامت الإدارة العامة العامة للمرور، اليوم بتوقيع اتفاقية مع جامعة الأمام عبد الرحمن الفيصل بشأن انشاء مدرسة لتعليم قيادة المركبات.
وقالت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، ” الإدارة العامة لـ المرور السعودي وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل توقعان اتفاقية لإنشاء مدرسة لتعليم قيادة المركبات بمواصفات عالمية “.
وأضافت، أن ذلك يأتي ضمن ملتقى ومعرض السلامة المرورية الرابع، تحت عنوان دور التقنيات الذكية في تحسين السلامة المرورية الذي أفتتحه أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز .
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