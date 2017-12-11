بالصور.. نائب أمير مكة يواصل جولاته بمحافظة ” رابغ “

نايف السالم(صدى):

قام نائب أمير مكة أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر، اليوم الإثنين، بمواصلة جولاته التفقدية بزيارة محافظة رابغ، وتفقد عدد من المشاريع والأنشطة التي تشهدها المحافظة حاليًا.

واطلع نائب امير مكة خلال الجولة على المشاريع المنفذة بفرع جامعة الملك عبدالعزيز بالمحافظة، والتي تشمل 15 مبنى للطلاب و10 مباني للطالبات، كما اتطلع على معرض ملتقى مكة الثقافي ضمن فعاليات ” كيف نكون قدوه ” بمشاركة 20 جهة حكومية وفردية بالمحافظة.

كما تفقد مشروع المستشفى الجامعي برابغ والذي تم الانتهاء منه بنسبة إنجاز 15%، بالإضافة إلى مشروع تطوير وتحسين كورنيش الواجهة البحرية بالمحافظة والذي وصلت نسبة الإنجاز به إلى 95%.

