صفقة تبادل بين الجيش اليمني والحوثيين تفك أسر 60 معتقل

فهمي محمد(صدى):

أعلن الجيش اليمني، مساء الأحد، الإفراج عن 60 أسيرًا ومعتقلًا من الجانبين، إثر نجاح صفقة تبادل أسرى بينه وبين جماعة الحوثيين، بمحافظة الجوف، شمالي البلاد.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمعتقلين بالمنطقة العسكرية السادسة التابعة للحكومة اليمنية، المقدم يحي الحاسر، إن ” صفقة التبادل نجحت في إخراج 30 أسيرًا ومعتقلًا من أفراد الجيش الوطني والمختطفين قسرًاكانوا في سجون مليشيا الحوثي الانقلابية “.

وأشار إلى أن الصفقة تمت مقابل إفراج الجيش عن 30 عنصرًا من ” مليشيا الحوثي ” أسروا خلال المعارك مع قوات الجيش.