” النقل ” تنهي أعمال الصيانة على طريق الحرمين بجدة

عادل الحربي(صدى):

أنهت فرق الصيانة التابعة لوزرة النقل أعمالها على طريق الحرمين بمحافظة جدة، شاملة المداخل المؤدية إلى كل من أحياء السامر، والمنار، والفلاح، والرحمانية، بالإضافة إلى مدخل حي بن لادن.

وشملت أعمال الصيانة، تنفيذ فاصل لحركة السير لدخول الطريق الرئيسي والخروج منه دون إرباك الحركة المرورية على الطريق، مع إصلاح سطح الطريق والجزيرة الفاصلة، بالإضافة لتركيب وسائل السلامة المرورية من لوحات إرشادية وعواكس، وذلك لضمان سلامة وحماية مستخدمي الطريق مداخل الأحياء.

ويجرى التجهيز للبدء في أعمال الصيانة بالمدخل المؤدي لحي بريمان، وتنفيذ مداخل أحياء المنتزهات وقويزة وطيبة بعد إقرارها من اللجنة المرورية التابعة لمحافظة جدة،