بالصور.. رئيس هيئة الأركان العامة يفتتح ملتقى أندية نزاهة بوزارة الدفاع

عادل الحربي(صدى):

افتتح رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول الركن عبد الرحمن بن صالح البنيان بحضور معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن اليوم، ملتقى أندية نزاهة بالكليات العسكرية بوزارة الدفاع في كلية الملك عبدالعزيز الحربية بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ” نزاهة ” ، وذلك في إطار تفعيل أندية نزاهة بالكليات العسكرية.

ورحب الفريق البنيان بمسؤولي الأندية والوفود المشاركة وضيوف الملتقى، مؤكداً أهمية هذا الملتقى ودوره في توضيح رسالة ورؤية أندية نزاهة في الكليات العسكرية، وتأصيل فكرة النزاهة ومكافحة الفساد، مشيراً إلى أن أندية ” نزاهة ” ثمرة يانعة للتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

ودعا البنيان إلى تطوير وتفعيل الأدوار المنوطة بأندية ” نزاهة ” لتصبح من الأندية الطلابية الفاعلة ومنارة يقتبس منها التوعية والإرشاد لتعزيز قيم النزاهة وتنمية الرقابة الذاتية وتحصين الأجيال القادمة من هذه الآفة، كواجب ديني، وسلوك أخلاقي، وعمل وطني.

عقب ذلك تجول معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول الركن عبدالرحمن بن صالح البنيان يرافقه معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن في المعرض المصاحب للملتقى.

يذكر أن مشروع ” نادي نزاهة ” يأتي ضمن تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين في الإصلاح ومكافحة الفساد، ويهدف لتنمية الرقابة الذاتية لدى طلاب الكليات والجامعات.