بالفيديو.. رجل يحصل على لقب أقبح وجه بالعالم للمرة الرابعة

هراري(صدى):

حصل رجل زيمباوي يٌدعى ” وليام ماسفينو ” البالغ من العمر 43 عامًا، على لقب أقبح رجل في العالم لعام 2017 للمرة الرابعة بعد أن خسره في مسابقة أخرى في العام الماضي.

وبعد الفوز باللقب، يستعد وليام العاطل عن العمل للمشاركة في مسابقة ” Mr Ugly ” العالمية، التي ستعقد في العام المقبل في جنوب أفريقيا.

كان وليام قد خسر لقبه في عام 2015 أمام مايسون سير، وكان عليه أن ينتظر لمدة سنتين لاستعادة لقبه بعد أن تم إلغاء المسابقة في 2016.