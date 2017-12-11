مبلغًا زهيدًا مقابل شراء ” تلفريك ” الباحة
أعرب عضو الهيئة الاستشارية لإمارة الباحة، الدكتور غازي العباسي، عن رفضه عرض ” سكراب ” لشراء تلفريك شركة الباحة، حيث قدمت ” سكراب ” مبلغا قليلا جدا مقابل شراء التلفريك، لا يتناسب مع تكلفة إنشاء التلفريك المتجاوزة 20 مليون ريال.
وأوضح العباسي، أن التلفريك مقام منذ 15 عاما وقد تعرض لأكلان الصدأ، وما يحتاجه هو مبلغ مليون ريال لصيانته وإعادة تشغيله من جديد.
وطالب العباسي بنقل التلفريك إلى منطقة ” عقبة حزنة ” بمحافظة المخواة؛ وهي منطقة شهيرة بالمطاعم واستقبال أعداد كبيرة من الأهالي والأسر، مما يجني ثماره الاقتصادية المرجوة.
ومن جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في الباحة صالح محفوظ، على عدم وجود مقر لشركة الباحة في الغرفة التجارية منذ عام 1423، ولم يتم تجديد اشتراكها منذ ذلك التاريخ.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 39665 ] نشر منذ 45 دقيقة
عشرين مليون ريال وعاش 15 سنه بس ..؟؟؟
,, اما انه تلفريك قليل خاتمه ,,
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6595 ] نشر منذ 13 دقيقة
ملاين تطير بالهواء .