مبلغًا زهيدًا مقابل شراء ” تلفريك ” الباحة ‏

إبراهيم الزهراني(صدى):

أعرب عضو الهيئة الاستشارية لإمارة الباحة، الدكتور غازي العباسي، عن رفضه عرض ” سكراب ” لشراء تلفريك شركة الباحة، حيث قدمت ‏‏” سكراب ” مبلغا قليلا جدا مقابل شراء التلفريك، لا يتناسب مع تكلفة إنشاء التلفريك المتجاوزة 20 مليون ريال.‏

وأوضح العباسي، أن التلفريك مقام منذ 15 عاما وقد تعرض لأكلان الصدأ، وما يحتاجه هو مبلغ مليون ريال لصيانته وإعادة تشغيله من جديد. ‏

وطالب العباسي بنقل التلفريك إلى منطقة ” عقبة حزنة ” بمحافظة المخواة؛ وهي منطقة شهيرة بالمطاعم واستقبال أعداد كبيرة من الأهالي ‏والأسر، مما يجني ثماره الاقتصادية المرجوة.‏

ومن جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في الباحة صالح محفوظ، على عدم وجود مقر لشركة الباحة في الغرفة التجارية منذ عام ‏‏1423، ولم يتم تجديد اشتراكها منذ ذلك التاريخ.‏