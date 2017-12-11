تزامنًا مع حظر الابتعاث.. المملكة تُسجل تراجعًا في أعداد الطلبة بأمريكا

علي القحطاني(صدى):

سجلت طلبات الطلاب المقدمة المملكة للابتعاث في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الحصول على العلم في جامعاتها، تراجعًا كبيرًا في الفترة الماضية.

ووصل عدد طلبة المملكة المسجلين في الولايات المتحدة 413.16 طالبًا بنسبة 22.4%، مقابل زيادة طفيفة من قبل طلاب منظمة التعاون الإسلامي بنسبة 0.44%.

وقالت الشبكة الدولية، إن المملكة كانت دولة مساهمة رئيسية في منظمة التعاون الإسلامي، حيث جاءت في المرتبة الرابعة، بعدد طلاب ما بين 810.55 و 223.72 طالبًا في عامي 2017 و 2014 على التوالي.

كما أكدت أن أمريكا كانت دائمًا وجهة مفضلة للطلاب الدوليين من جميع أنحاء العالم، وتحديدًا من دول منظمة التعاون الإسلامي في عام 2016، حيث اختار 13٪ من إجمالي 1.27 مليون طالب من دول منظمة المؤتمر الإسلامي الدراسة في الولايات المتحدة.

يُذكر أن أمريكا عزمت على توسيع الحظر القائم على سفر بعض البلدان الإسلامية والعربية ليشمل الطلاب المبتعثين من اجل الحصول على العلم في جامعاتها، ولكن الطب المتزايد على المنح التعليمية قد يحول دون تطبيق الولايات المتحدة لهذا القرار.