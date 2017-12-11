20 حالة وفاة يومية بسبب الهواتف الذكية في المملكة

نايف السالم(صدى):

كشف المشرف العام على مبادرة ” حياتك أثمن من رسالة ” ، اليوم الأثنين، أنه خلال العام الماضي سجلت المملكة 460.488 حادثاً و 7.489 حالة وفاة و33.199 إصابة جسيمة.

وأشار ” سويدان ” إلى أنه وفقًا لهذه الأحصائيات يقع حادث واحد كل دقيقة، و4 إصابات كل ساعة، و20 وفاة يومياً، قائلًا: ” أعمار أكثر نسبة وفيات على الطرق تتراوح من 18-30 عاماً “.

ولفت إلى أنه 73 % من الحوادث تقع في وسط ومحيط المدن الكبرى في المملكة، مشيرًا إلى أن استخدام الأجهزة الذكية، وإرسال واستقبال الرسائل خلال القيادة من أبرز أسباب وقوع الحوادث.

وأكد على أن هذه الاحصائيات الصادمة هي السبب وراء إطلاق مبادرة “حياتك أثمن رسالة”، موضحًا أن تنضوي تحت مشروع كيف نكون قدوة.