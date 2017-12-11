بالفيديو.. خبير: ليلى علوي مغناطيس للجنس الآخر

أماني الغامدي(صدى):

وصف محمود الشامي الخبير في علم الأبراج والطاقات الغير مرئية، خلال حضوره ضيفاً ببرنامج ” يلا شو ” تقديم الإعلامية جينا سلطان، شخصية الفنانة ليلى علوى، أنها مغناطيس للجنس الآخر .

وقال الشامي خلال البرنامج، إن ليلى علوي تتمتع بجاذبية كبيرة وترغب في البيئة الفاخرة وتعشق الكماليات ولديها قدرة لإنشاء الصداقة مع الآخرين.

وأضاف أنها تبدو كالمغناطيس للجنس الآخر، بصرف النظر كونها شخصية جميلة أو جذابة ولذلك تجذب الكثير من انتباه الآخرين لها، موضحا أن ليلى علوى شخصية مرحة ولديها رغبة قوية في الحب والجمال وإشراك نفسها في الأنشطة الإبداعية سواء كان الفن أو الشعر أو النحت.

