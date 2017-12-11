الكويت تعلن عن التشكيل الحكومي الجديد

خالد الظفيري(صدى):

أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، منذ قليل مرسوما أميريا بتشكيل الحكومة برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك.

وشغل ناصر صباح الأحمد منصب وزير الدفاع، وجاء صباح الخالد وزيرًا للخارجية، خالد الجراح وزيرًا للداخلية، و أنس الصالح وزيرًا لشؤون مجلس الوزراء، و عادل الخرافي وزيرًا لشؤون مجلس الأمة.

وجاء التشكيل الوزاري بالكامل كالتالي:

بخيت شبيب الرشيدي – وزير النفط وزير الكهرباء والماء

حامد محمد كميخ العازمي – وزير التربية والتعليم العالي

حسام عبدالله الرومي – وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون البلدية

فهد محمد محسن العفاسي – وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية

عادل مساعد الجارالله الخرافي – وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة

الدكتور نايف فلاح الحجرف – وزير المالية

الدكتور باسل حمود الصباح – وزير الصحة

محمد ناصر الجبري – وزير الإعلام

الدكتورة جنان محسن بوشهري – وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات

خالد ناصر الروضان – وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب

هند صبيح الصبيح – وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية