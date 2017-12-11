شرطة الجوف تواصل حملاتها لضبط مخالفي أنظمة العمل والإقامة وأمن الحدود

علي العنزي(صدى):

تواصل شرطة منطقة الجوف حملاتها ” وطن بلا مخالف ” لتعقب وضبط مخالفي أنظمة العمل والإقامة وأمن الحدود بشكل يومي بمشاركة الإدارات الحكومية ذات العلاقة .

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس أن الحملة استهدفت أمس عدة مواقع لتجمع الوافدين شملت سوق الجملة وسوق الأعلاف والأنعام وسوق الخضار والتمور ومحال الاتصالات والذهب والصناعية القديمة.

وأسفرت الحملة عن ضبط مجموعة من المخالفين بالعمل لدى غير الكفيل والعمل بغير المهنة وانتهاء الإقامة وعدم حمل إقامة وعددا من المخالفات التجارية وتم تسليم الحالات لجهات الاختصاص.

ودعا المقدم النومس المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية من خلال الإبلاغ عن أي مخالف على رقم العمليات (999) وعدم التهاون أو التستر عليهم أو تشغيلهم أو إيوائهم حتى لا يتعرضون للمسائلة والعقوبة لمخالفتهم الأنظمة والتعليمات المتعلقة بهذا الصدد.