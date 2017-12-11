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التحالف العربي يؤكد انهيار الحوثيين

التحالف العربي يؤكد انهيار الحوثيين
فهمي محمد(صدى):

أشار العميد الركن عبد السلام الشحي قائد قوات التحالف العربي في الساحل الغربي لليمن، إلى قصف القوات لمواقع الحوثيين ، الذي وقع صباح اليوم الأثنين ، باعتباره تنفيذا لعزم التحالف على تحرير الأراضي اليمنية من سيطرة الحوثيين.

وأكد ” الشحي ” مبادرة الحرس الجمهوري بالقتال مع التحالف، موضحا أن لديهم مئات القتلى والأسرى من المليشيات ، ويتم التعامل معهم وفق القوانين الدولية.

وأوضح ” الشحي ” تعاون الحرس الجمهوري، ومبادرته، إضافة لوجود انهيار كبير في دفاعات المليشيات الحوثية الإرهابية.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 39665 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله ينصركم على عدوكم ويثبت اقدامكم ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 452 ] نشر منذ 1 ساعة

اسال الله ان ينصر قواتنا على عدوهم اللهم اهزم الحوثيين واذناب ايران

[ عدد التعليقات: 200 ] نشر منذ 1 ساعة

عالقوَة يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارب

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