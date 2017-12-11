التحالف العربي يؤكد انهيار الحوثيين
أشار العميد الركن عبد السلام الشحي قائد قوات التحالف العربي في الساحل الغربي لليمن، إلى قصف القوات لمواقع الحوثيين ، الذي وقع صباح اليوم الأثنين ، باعتباره تنفيذا لعزم التحالف على تحرير الأراضي اليمنية من سيطرة الحوثيين.
وأكد ” الشحي ” مبادرة الحرس الجمهوري بالقتال مع التحالف، موضحا أن لديهم مئات القتلى والأسرى من المليشيات ، ويتم التعامل معهم وفق القوانين الدولية.
وأوضح ” الشحي ” تعاون الحرس الجمهوري، ومبادرته، إضافة لوجود انهيار كبير في دفاعات المليشيات الحوثية الإرهابية.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 39665 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله ينصركم على عدوكم ويثبت اقدامكم ,, آمين ,,
يحي الشديدي[ عدد التعليقات: 452 ] نشر منذ 1 ساعة
اسال الله ان ينصر قواتنا على عدوهم اللهم اهزم الحوثيين واذناب ايران
تركي بن خالد القصيبي[ عدد التعليقات: 200 ] نشر منذ 1 ساعة
عالقوَة يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارب