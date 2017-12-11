براءة 24 فتاة من تهمة ” الفعل الفاضح ” بالسودان
أصدرت محكمة سودانية حكمًا ببراءة 24 فتاة بعدا أتهامهن بارتداء ملابس فاضحة في حفل نسائي بالخرطوم .
وقامت نيابة أمن الدولة وفقا للمادة 152 من القانون الجنائي السوداني، بتوجيه اتهامات للفتيات بارتداء سراويل ضيقة وتنانير قصيرة وهي ملابس فاضحة .
وقد قرر القاضي إبراهيم خالد بمحكمة اركويت بشرق الخرطوم بإطلاق سراح الفتيات، وغرامة قدرها 10 آلاف جنيه على منظمة الحفل ” إلن غبريال ” أو السجن شهر إذا لم تدفع، بتهمة أنها قالت معلومات كاذبة وأن الحفل أسري واستخدمت التصديق لعمل تجاري .
كما أصدرت المحكمة قرارًا بأن يدفع فني الصوت غرامة 5 آلاف جنيه أيضًا لمخالفة قانون النظام .
يذكر أن الحفل أقيم الخميس الماضي بمنطقة المعمورة جنوب الخرطوم، وقامت القوات بإلقاء القبض على الفتيات .
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