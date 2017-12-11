براءة 24 فتاة من تهمة ” الفعل الفاضح ” بالسودان‎ ‎

الخرطوم(صدى):

أصدرت محكمة سودانية حكمًا ببراءة 24 فتاة بعدا أتهامهن بارتداء ملابس فاضحة في حفل نسائي بالخرطوم‎ .

وقامت نيابة أمن الدولة وفقا للمادة 152 من القانون الجنائي السوداني، بتوجيه اتهامات للفتيات بارتداء سراويل ضيقة وتنانير ‏قصيرة وهي ملابس فاضحة‎ .‎

وقد قرر القاضي إبراهيم خالد بمحكمة اركويت بشرق الخرطوم بإطلاق سراح الفتيات، وغرامة قدرها 10 آلاف جنيه على ‏منظمة الحفل ” إلن غبريال ” أو السجن شهر إذا لم تدفع، بتهمة أنها قالت معلومات كاذبة وأن الحفل أسري واستخدمت التصديق ‏لعمل تجاري‎ .‎

كما أصدرت المحكمة قرارًا بأن يدفع فني الصوت غرامة 5 آلاف جنيه أيضًا لمخالفة قانون النظام‎ .‎

يذكر أن الحفل أقيم الخميس الماضي بمنطقة المعمورة جنوب الخرطوم، وقامت القوات بإلقاء القبض على الفتيات‎ .‎