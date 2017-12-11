لليوم الثاني على التوالي.. قوات الاحتلال تقتحم مقبرة ” باب الرحمة ” بالأقصى

القدس المحتلة(صدى):

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، باقتحام مقبرة باب الرحمة الملاصقة للسور الشرقي للمسجد الأقصى.

وأكد مسئول في الأوقاف الإسلامية فراس الدبس بالقدس، أن طواقم من ” سلطة الطبيعة ” اقتحمت المقبرة لليوم الثاني على التوالي، وشرعت في العبث بها و خلع وقص الأشجار المتواجدة فيها، في انتهاك صارخ لحرمة القبور والأموات.

وكانت طواقم ” سلطة الطبيعة ” اقتحمت أمس الأحد المقبرة ونفذت أعمال قطع للأشجار في الجزء المعروف باسم ” مقبرة السلاونة، تحت حجة القيام بأعمال تنظيف بالمقبرة، وسط محاولات التصدي من المقدسيون.