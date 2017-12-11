نجل ” صالح ” يقود المؤتمر الشعبي للوقوف أمام إرهاب الحوثيين

فهمي محمد(صدى):

أوضحت مصادر يمنية، أن أحمد علي عبدالله صالح هو المرشح الأقوى لقيادة حزب المؤتمر الشعبي العام؛ نظرًا لأن معظم قيادات الحزب إما رهائن لدى الإرهابيين أو لا يصلحوا للقيادة في هذا المرحلة.

وأسفرت المشاورات التي تجري بين قيادات المؤتمر، عن إيفاد شخصيات من الحزب إلى العاصمة الإماراتية للقاء أحمد صالح؛ بهدف تقديم واجب العزاء، وبحث التغيرات السياسية في اليمن.

ومن المتوقع، انقسام المؤتمر للمرة الثانية إلى قسمين، أحدهما موالٍ لأحمد صالح والآخر متحالف مع الحوثيون مقابل مشاركة شكلية في حكومتهم.