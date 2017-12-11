2 مليار ريال خسائر ” بي إن سبورت ” بسبب المقاطعة
بلغت خسائر قنوات ” بي إن سبورت ” الرياضيىة نحو 2 مليار سعودي؛ وذلك بعد مقاطعة كلا من المملكة والإمارات والبحرين ومصر، لدولة قطر، وذلك من 6 أشهر مضت.
كما تعد قنوات ” بي أوت كيو ” التي تبث من كولومبيا، سببا أخر في إلحاق خسائر مادية للقنوات القطرية؛ حيث تسعى هذه القناة لمحاربة الاحتكار والجشع.
وقد كسبت ” بي أوت كيو ” ثقة المشاهدين الرياضين خاصة السعوديين، بسبب تمكنها من نقل جميع البطولات القارية والدوريات الأوروبية، بالإضافة إلى التصفيات المؤهلة لكأس العالم، والأهم أنها أعلنت عن نقل نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا مجانا، مقابل رسم رمزي يبلغ 320 ريالا كأول اشتراك مع الرسيفر، على أن يتم التجديد السنوي مقابل 130 ريالا.
يذكر أن، الرسيفر الخاص بقناة ” بي أوت كيو ” لاقى إقبالا شديدا في السوق السعودي حتى فذ جميع كمياته ومن المنتظر أن يغزو السوق مرة أخرى بدفعة جديدة نهاية الاسبوع الحالي.
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