‏2 مليار ريال خسائر ” بي إن سبورت ” بسبب المقاطعة ‏

نواف السالم(صدى):

بلغت خسائر قنوات ” بي إن سبورت ” الرياضيىة نحو 2 مليار سعودي؛ وذلك بعد مقاطعة كلا من المملكة والإمارات والبحرين ‏ومصر، لدولة قطر، وذلك من 6 أشهر مضت.‏

‏ كما تعد قنوات ” بي أوت كيو ” التي تبث من كولومبيا، سببا أخر في إلحاق خسائر مادية للقنوات القطرية؛ حيث تسعى هذه ‏القناة لمحاربة الاحتكار والجشع. ‏

وقد كسبت ” بي أوت كيو ” ثقة المشاهدين الرياضين خاصة السعوديين، بسبب تمكنها من نقل جميع البطولات القارية ‏والدوريات الأوروبية، بالإضافة إلى التصفيات المؤهلة لكأس العالم، والأهم أنها أعلنت عن نقل نهائيات كأس العالم 2018 ‏بروسيا مجانا، مقابل رسم رمزي يبلغ 320 ريالا كأول اشتراك مع الرسيفر، على أن يتم التجديد السنوي مقابل 130 ريالا.‏

يذكر أن، الرسيفر الخاص بقناة ” بي أوت كيو ” لاقى إقبالا شديدا في السوق السعودي حتى فذ جميع كمياته ومن المنتظر أن ‏يغزو السوق مرة أخرى بدفعة جديدة نهاية الاسبوع الحالي. ‏