حساب المواطن يحذر من الوقوع في هذه الأخطاء عند التسجيل في البرنامج

نايف السالم(صدى):

رد برنامج ” حساب المواطن ” ، اليوم الاثنين، على عدد من تساؤلات المواطنين حول حقيقة ارتباط البرنامج بالضمان الاجتماعي، موضحًا أن البرنامج لن يؤثر على المستفيدين من الضمان الاجتماعي؛ نظرًا إلى أنه منفصل عن البرنامج.

وأشار البرنامج عبر الحساب الرسمي لخدمة العملاء على ” تويتر” ، إلى أن جميع المستفيدين من الضمان الاجتماعي تم إرفاق بياناتهم تلقائيًا في حساب المواطن، وأنه يمكن لأصحابهم الدخول وتحديث البيانات.

وفي السياق ذاته حذر البرنامج المواطنين من الوقوع في بعض الأخطاء عند تسجيل بيانتهم.

وجاءت الأسئلة وإجاباتها كالتالي:

-كنت موظفة والآن عاطلة، وكلما أدخل أعدل بياناتي في حساب المواطن يرفض؟

أجابت خدمة العملاء التابعة لبرنامج “حساب المواطن”، على الموظفة بمطالبتها بالتأكد من صحة البيانات.

-كيف تقدم المتزوجات من أبناء القبائل النازحة في برنامج حساب المواطن، وكيف تثبت أنها متزوجة وأن ولديها أطفالاً؟

قالت خدمة العملاء: الزوجة تستطيع إضافة الزوج من القبائل النازحة والأبناء كتابعين لها في البرنامج.

-كيف يتم التأكد من اكتمال التسجيل في البرنامج من عدمه؟

أوضحت الخدمة: للتأكد من تسجيلك بإمكانك الدخول للبوابة من ” حسابي ” ثم الدخول على ” ملخص معلومات المستفيد ” ثم ” حالة الطلب “.

-في حالة أن يكون الدخل الشهري للزوج وزوجته من مكافآت جامعاتهم فقط ومعهم أبناء، هل يمكنهم التقديم؟

أجابت خدمة العملاء‏: نعم بإمكانهم التسجيل، ولابد من الإفصاح عن المكافأة الجامعية.

-هل يلزم التحديث أم يكفى التسجيل فقط؟

أوضحت خدمة العملاء أن التحديث ليس إلزامياً، وفي حال تغير البيانات بإمكانك التعديل، والضغط على زر حفظ فقط أسفل الشاشة.

-ما هو المقصود بصك الإعالة أو الولاية (كرت العائلة)؟

قالت خدمة العملاء:‏ صك الإعالة هو وثيقة رسمية تصدر من المحكمة وذلك بطلب يتقدم به العائل الوحيد للأسرة لدى المحكمة لإثبات قيامه بحقوق المعالين والنفقة عليهم، أما صك الولاية فهو وثيقة رسمية تصدر من المحكمة، مثبت فيها سلطة الولي على المولى تمكنه من رعاية شؤونه في نفسه وماله وحفظه وتنميته بالطرق الشرعية.

وحذر ” حساب المواطن ” من إرفاق الصورة التي تتجاوز 2 ميجابايت، موضحاً أنه يجب أن لا تتجاوز الصورة 2 ميجابايت أو يتم إرفاقها ملف bdf، مع ضرورة أن يفصح من يحصلون على مكافآت جامعية عن قيمتها أثناء التسجيل.

ومن المتوقع أن يعلن وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص، سياسات برنامج ” حساب المواطن ” مساء غدا الثلاثاء في مؤتمر صحفي بمقر وكالة الأنباء السعودية .

و برنامج ” حساب المواطن ” أحد البرامج والمبادرات الوطنية؛ التي تهدف لحماية المواطنين من الآثار المباشرة وغير المباشرة المتوقعة من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة.